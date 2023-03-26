Kime hizmet ettiğini gayet iyi biliyoruz

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Halk TV'de katıldığı programda Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve KHK ile meslekten men veya ihraç edilmişlere yargı sürecini hiçe sayarak özgürlük vaadinde bulunması başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun bütün kesimi tarafından büyük tepki çekti. İşte SABAH'a konuşan vatandaşların görüşleri:
Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir:
Bunların
yüreğinde zerre kadar vatan aşkı yok.
Teröre çanak tutuyorlar. Helalleşmek
dedikleri buysa maazallah helalleşmeseler
ne yaparız bilmiyorum. Hani
bir söz vardır ya görünen köy kılavuz
istemez diye. Maalesef Atatürk'ün
partisi Cumhuriyet Halk Partisi ihanette,
alicengiz oyunlarında başrolde.
Vatan hainlerine özgürlük istiyorlar.
Buradan yüreğinde zerre kadar
vatan aşkı, bayrak aşkı olan vatandaşlarımıza
sesleniyorum: Vallahi başka
Türkiye yok. Hakkımızı helal etmiyoruz,
zehir zıkkım olsun.
Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk Çatal:
Ülkeyi
nasıl yönetirizin değil, nasıl satarızın
derdindeler. Allah bu ve bunun
zihniyetindekilere
fırsat vermesin.
Bu adam hukukçu
olmuş bizim
haberimiz yok.
Muhaliflik yapılmalı,
tamam anlarım
ama vatana
düşmanlık ve ihanet
edenleri serbest
bırakmayı istemek başka bir
amaçla açıklanır. Milletimiz
bu insanların ülkeyi yönetmek
gibi bir düşüncelerinin
olmadığını görüyor. 'Ülkeyi
nasıl böleriz, nasıl satarız'ın
peşindeler. Allah bunlara
fırsat vermesin.
Erdoğan Güneş:
Kılıçdaroğlu bu söyledikleri
ile kimlere hizmet
etmektedir? Bu ülke çok
bedel ödedi, çok şehit
ve gazi verdi. Siz çıkıp
Demirtaş'ı serbest bırakacağız,
Kavala'yı serbest
bırakacağız derseniz
şehitlerin kemiklerini
sızlatırsınız. Bu millet buna asla
müsaade etmez.
Görme engelli Ahmet Özkan:
Bizim milletimiz kimin ne olduğunu,
kimlere hizmet ettiğini çok
iyi biliyor. Milletimiz gerçekleri
görüyor.
VATANSEVERLER BU İHANETE ASLA İZİN VERMEYECEK
Göksel Hoyrazpınar
: Bizler hayatta oldukça ne Kılıçdaroğlu ne de bir başkası vatana ihanet edenleri asla serbest bırakamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu söylemek, dillendirmekle kime hizmet ediliyor? Anlıyoruz ki birileri onları dışarı çıkarmak için düğmeye basmış. Unutmasınlar ki vatanseverler oldukça bu hayallerinde boğulacaklar.