Kime hizmet ettiğini gayet iyi biliyoruz

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Halk TV'de katıldığı programda Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve KHK ile meslekten men veya ihraç edilmişlere yargı sürecini hiçe sayarak özgürlük vaadinde bulunması başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun bütün kesimi tarafından büyük tepki çekti. İşte SABAH'a konuşan vatandaşların görüşleri:Bunlarınyüreğinde zerre kadar vatan aşkı yok.Teröre çanak tutuyorlar. Helalleşmekdedikleri buysa maazallah helalleşmeselerne yaparız bilmiyorum. Hanibir söz vardır ya görünen köy kılavuzistemez diye. Maalesef Atatürk'ünpartisi Cumhuriyet Halk Partisi ihanette,alicengiz oyunlarında başrolde.Vatan hainlerine özgürlük istiyorlar.Buradan yüreğinde zerre kadarvatan aşkı, bayrak aşkı olan vatandaşlarımızasesleniyorum: Vallahi başkaTürkiye yok. Hakkımızı helal etmiyoruz,zehir zıkkım olsun.Ülkeyinasıl yönetirizin değil, nasıl satarızınderdindeler. Allah bu ve bununzihniyetindekilerefırsat vermesin.Bu adam hukukçuolmuş bizimhaberimiz yok.Muhaliflik yapılmalı,tamam anlarımama vatanadüşmanlık ve ihanetedenleri serbestbırakmayı istemek başka biramaçla açıklanır. Milletimizbu insanların ülkeyi yönetmekgibi bir düşüncelerininolmadığını görüyor. 'Ülkeyinasıl böleriz, nasıl satarız'ınpeşindeler. Allah bunlarafırsat vermesin.Kılıçdaroğlu bu söyledikleriile kimlere hizmetetmektedir? Bu ülke çokbedel ödedi, çok şehitve gazi verdi. Siz çıkıpDemirtaş'ı serbest bırakacağız,Kavala'yı serbestbırakacağız dersenizşehitlerin kemiklerinisızlatırsınız. Bu millet buna aslamüsaade etmez.Bizim milletimiz kimin ne olduğunu,kimlere hizmet ettiğini çokiyi biliyor. Milletimiz gerçeklerigörüyor.: Bizler hayatta oldukça ne Kılıçdaroğlu ne de bir başkası vatana ihanet edenleri asla serbest bırakamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu söylemek, dillendirmekle kime hizmet ediliyor? Anlıyoruz ki birileri onları dışarı çıkarmak için düğmeye basmış. Unutmasınlar ki vatanseverler oldukça bu hayallerinde boğulacaklar.