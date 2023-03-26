Kuran-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Danimarka'da ırkçı ve İslamofobik şekilde 24 Mart'ta Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesinin hiçbir şekilde kabul edilmediği vurgulandı. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz, Danimarka makamlarına bildirilmiştir" denildi.
Türkiye'den gelen tepkiler şöyle:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Aşağılık saldırıyı
ve bu kabul edilemez eylemlere
izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum.
Başta Danimarka makamları olmak
üzere uluslararası yargı kurumlarını
göreve çağırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:
Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e
ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık
saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin
veren Danimarka makamlarını kınıyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Kutsal kitabımız
ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan
saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz.
Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta
olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret
salgınına karşı harekete geçmeli.