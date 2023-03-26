Kuran-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Danimarka'da ırkçı ve İslamofobik şekilde 24 Mart'ta Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesinin hiçbir şekilde kabul edilmediği vurgulandı. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz, Danimarka makamlarına bildirilmiştir" denildi.Türkiye'den gelen tepkiler şöyle:Aşağılık saldırıyıve bu kabul edilemez eylemlereizin verilmesini en sert şekilde kınıyorum.Başta Danimarka makamları olmaküzere uluslararası yargı kurumlarınıgöreve çağırıyoruz.Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'eve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılıksaldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izinveren Danimarka makamlarını kınıyoruz.Kutsal kitabımızve şanlı Türk bayrağına karşı yapılansaldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz.Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri baştaolmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefretsalgınına karşı harekete geçmeli.