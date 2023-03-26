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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Kuran-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı

Danimarka’da nefret suçlarına bir yenisi eklendi. 24 Mart’ta Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Türkiye çirkin saldırıyı kınadı

ANKARA
Kuran-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı
Danimarka'da ırkçı ve İslamofobik şekilde 24 Mart'ta Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı alçakça bir saldırı gerçekleştirildi. Türkiye sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesinin hiçbir şekilde kabul edilmediği vurgulandı. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz, Danimarka makamlarına bildirilmiştir" denildi.
Türkiye'den gelen tepkiler şöyle:
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Aşağılık saldırıyı ve bu kabul edilemez eylemlere izin verilmesini en sert şekilde kınıyorum. Başta Danimarka makamları olmak üzere uluslararası yargı kurumlarını göreve çağırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı lanetliyor, bu eylemlere izin veren Danimarka makamlarını kınıyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kutsal kitabımız ve şanlı Türk bayrağına karşı yapılan saldırıyı ve provokasyonu lanetliyoruz. Avrupa'nın sağduyulu siyasetçileri başta olmak üzere herkes yaygınlaşan bu nefret salgınına karşı harekete geçmeli.

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Kuran-ı Kerim’e ve Türk bayrağına çirkin saldırı
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