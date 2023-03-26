Ne söz verdiyse yaptı

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetin hizmet aşkı ve vizyonunu hiçbir engel durduramıyor. 6 Şubat depremlerinden sonra asrın felaketinin neden olduğu yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan, güvenli kalıcı konutların temellerini tek tek atan hükümet, Türkiye Yüzyılı vizyonundan da asla vazgeçmiyor. Başkan Erdoğan'ın bizzat giderek deprem bölgesinde temel atma törenlerine katıldığı konutlar yapım teknikleriyle vatandaşın 1 yıl içinde taşınacağı güvenilir yapılar olarak yükselecek. EYT'den yerli otomobil Togg'a, Milli Muharip Uçağın piste çıkmasına kadar birçok alanda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Asgari ücretler ve bayram ikramiyeleri artırıldı. Öğretmen ve sağlıkçı atamaları müjdesi de bu süreçte verildi.