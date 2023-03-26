SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İstanbul’da depremzedelerle buluştu: 1 yıl içinde 650 bin konut inşa edeceğiz

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, ''Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları İftar Buluşması''nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Deprem bölgesini ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Bu felaketin yaralarını tamamen saracağız.
Türkiye Yüzyılı'na ait hayallarimiz için kritik bir tercihin arafesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin yine yanımızda yer alacağını inanıyorum.
AYRINTILAR BİRAZDAN...