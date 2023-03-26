SON DAKİKA | Başkan Erdoğan İstanbul’da depremzedelerle buluştu: 1 yıl içinde 650 bin konut inşa edeceğiz

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, ''Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtları İftar Buluşması''nda konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Deprem bölgesini ihya edene kadar gece gündüz çalışacağız. Amacımız 1 yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Bu felaketin yaralarını tamamen saracağız.