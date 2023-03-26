"Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Söz konusu iddialar üzerine Defne Devlet Hastanesi'nin Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

"Temeli atılıp bırakıldı" algısı oluşturulan Defne Devlet Hastanesi'nde çalışmalar sürüyor | Video

"ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Hastanenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yapımına başlanan Defne Hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor." ifadelerine yer verildi.