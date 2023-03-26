Haberler Gündem Haberleri YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı
Giriş Tarihi: 26.3.2023 21:56

YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı

YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda 5'inci günün sonunda toplanan imza sayılarını açıkladı.

DHA
YSK, 100 bin imza maratonunda 5’inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı. Bugün akşam saatlerinde 100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

YSK'dan alınan bilgiye göre adayların 5'inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

  • Muharrem İnce: 111 bin 305
  • Sinan Oğan: 107 bin 637
  • Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)
  • Doğu Perinçek: 24 bin 563
  • Yakup Türkal: 2 bin 838
  • Erkan Trükten: 2 bin 33
  • Tevfik Ahmet Özal: 1361
  • İrfan Uzun: 1073
  • Halil Murat Ünver: 458
  • Hilmi Özden: 422
  • Davut Turan: 118

YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart'ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
YSK, 100 bin imza maratonunda 5'inci günde ulaşılan imza sayısını paylaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA