ZAHA envanterde

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı'na teslimatına başlandı. Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, teslimata yönelik duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı. Demir, paylaşımında, "Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biriyiz. ZAHA Donanmamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.Türk savunma sanayii firmalarından FNSS; 23 personel taşıyıcı, 2 komuta kontrol aracı ve 2 kurtarma aracı olmak üzere toplam 27 aracı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edecek.Benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olduğu bildirilen ZAHA, bugünün en gelişmiş görev donanımlarıyla donatıldı. Projede pek çok alt sistemin yerlileştirilmesi yapıldı.