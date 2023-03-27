6’lı koalisyonun katıldığı iftarda skandal! Yaşlı adamı alandan böyle kovdular

İŞTE 6'LI KOALİSYONUN VATANDAŞA BAKIŞ AÇISI

Hemen hemen her konuşmasında "Halil İbrahim sofrası" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun sofrasının sadece HDP'lilere kadar olduğunu gözler önüne seren bir video sosyal medyanın gündemine düştü.

Altılı koalisyonun iftar yaptığı sırada bir vatandaşın alandan uzaklaştırılması tepki çekti | Video