AK Parti Sözcüsü Çelik’ten PKK/YPG’li teröristlerin Fransa Senatosu’nda ağırlanmasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Senatosu'nun teröristlerin yuvası haline getirilmesi, tüm demokratik değerler için tehdittir. Fransa Senatosu terörle mücadele değerlerini savunmalıdır. Teröristlere madalya takılması demokrasiye hakarettir." dedi.
Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
PKK yandaşları yakın bir zamanda Fransa'da da kamu düzenini tehdit ederek güvenlik güçlerine saldırmış ve polis araçlarını tahrip etmişlerdi. Fransız demokrasisine saldıranların ödüllendirilmesi hukukun ve demokratik değerlerin ayaklar altına alınmasıdır.
"TERÖRE DESTEK VERENLER BUNUNLA YÜZLEŞECEKLER"
Bu terör örgütü hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler eninde sonunda bununla yüzleşeceklerdir.
Fransız Senatosu'ndan PKK'ya onur madalyası | Video