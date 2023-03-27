AK Parti Sözcüsü Çelik’ten PKK/YPG’li teröristlerin Fransa Senatosu’nda ağırlanmasına tepki

"TERÖRE DESTEK VERENLER BUNUNLA YÜZLEŞECEKLER"

Bu terör örgütü hangi ada sahip olursa olsun ülkemizin ve insanlığın düşmanıdır. Bu katliam şebekesiyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu terör örgütüne destek verenler eninde sonunda bununla yüzleşeceklerdir.

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