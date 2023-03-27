Ali Erbaş, Danimarkalılara seslendi: “Kur’an’ı okuyun Türk bayrağını tanıyın”

Danimarka'da bir grup provokatör tarafından Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı yakılmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Danimarka polislerinin izlemekle yetindiği skandala ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan yeni bir çağrı geldi.Sosyal medya hesabı üzerinden Danimarkalılara seslenen Erbaş, "Ey Danimarkalılar, nice insanlar Kur'an sayesinde kötülüklerden uzaklaşıp iyilerden oldu. Türk bayrağı da uğruna şehit olanların kanlarından rengini aldı. Gelin, Kur'an'ı okuyarak ve Türk bayrağını tanıyarak içinizdeki kötülere en büyük cevabı verin" ifadelerini kullandı.