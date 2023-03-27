Bakan Kasapoğlu, öğrenci yurdundaki depremzedelerle iftar yaptı

Bakanlığa bağlı Kırıkkale Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda depremzedeleri ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iftar yemeğine katıldı, orucunu depremzedelerle birlikte açtı. Burada depremzedelerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

TÜM EKİPLERİMİZLE EMRİNİZDEYİZ

Bakan Kasapoğlu, "Hepimiz çok zor süreçler yaşadık. Art arda yaşadığımız depremler, depremlerde kaybettiklerimiz, yaralananlar ve mağdur olanlar var. Hakikaten büyük bir acı ama bu acıları bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürede de birlikte savacağız. Yaralarımızı birlikte toparlayacağız. Daha iyi ve mutlu olma adına hep birlikte çalışacağız. Bu yurtlar öğrenciler için yaptığımız yerler ama gerektiğinde bu milletin evlatlarına ev sahipliği yapan yurtlar bugünde sizleri ağırlıyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki konutların temellerini atmaya başladı. İnşallah onlarda kısa sürede yükselecek ve sizleri sağlam, güvenli mekanları sizlerle buluşturmuş olacağız. Ramazan mübarek bir ay, mukkaddes bir iklim. Bu iklim paylaşmak, dayanışmak demektir. Sizlerde bugün sofralarınızda bizleri ağırladığınız. Devlet ve hükümüet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla yanınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm ekipleriyle emrinizde ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, iftar sonrası yanına gelen ve milli takım forması isteyen iki depremzede çocuğa milli takım forması sözü verdi.