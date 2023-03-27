Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz

"BU BELDELERİN YENİDEN İNŞASININ TEMİNATI ERDOĞANDIR"

Kurum, Edirne'den Kars'a kadar tüm şehirleri afetlere karşı güçlü hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çeyrek asırlık inşa ve ihya birikimimizle; en saygın bilim insanlarımızı, mimarlarımızı, mühendislerimizle; Adıyaman'dan İstanbul'a, Edirne'den Kars'a; bu cennet vatanı, afetlere karşı güçlü hale getirmekte kararlıyız, azimliyiz. Ne mutlu bize ki; bizim, tüm yuvalarımızı; kendi ürettiği yerli kaynaklarla, milli finansman modelleriyle ayağa kaldıran; yüksek devlet tecrübesiyle, inancıyla milletine sunan bir liderimiz var! Nasıl, bu ülkenin tüm dev eserlerinin teminatı Cumhurbaşkanımız olmuşsa; bu kutlu beldelerin yeniden inşasının da, imarının da, ihyasının da teminatı; Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. "