Bakan Yanık duyurdu: 2 milyona yakın depremzedeye psikosoyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından bugüne kadar; afet bölgesinde 4 bin 808 personel ile 1 milyon 319 bin 464, afet bölgesi dışında 5 bin 213 personel ile 616 bin 623, ALO 183 hattımızda 15 personel ile 822, Toplam 10 bin 36 personel ile 1 milyon 936 bin 909 psikososyal destek görüşmesi yapıldı" ifadelerini kullandı.
Depremin ardından bugüne kadar;— Derya Yanık (@deryayanikashb) March 27, 2023
Afet bölgesinde 4.808 personel ile 1.319.464,
Afet bölgesi dışında 5.213 personel ile 616.623,
ALO 183 hattımızda 15 personel ile 822,
Toplam 10.036 personel ile 1.936.909 psikososyal destek görüşmesi yapıldı.@tcailesosyal #BirlikteGüçlüyüz🇹🇷 pic.twitter.com/yRFtfPatQy