Bakan Yanık duyurdu: 2 milyona yakın depremzedeye psikosoyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremin ardından bugüne kadar; afet bölgesinde 4 bin 808 personel ile 1 milyon 319 bin 464, afet bölgesi dışında 5 bin 213 personel ile 616 bin 623, ALO 183 hattımızda 15 personel ile 822, Toplam 10 bin 36 personel ile 1 milyon 936 bin 909 psikososyal destek görüşmesi yapıldı" ifadelerini kullandı.