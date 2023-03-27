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Giriş Tarihi: 27.3.2023 11:59

Bolu’ya Mart karı yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bolu’da Çarşamba ve Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu’ya Mart karı yağacak

Meteoroloji verilerine göre Bolu'da Salı günü yağmurlu geçecek ve ısı gündüz 12 gece 1 derece civarında. Çarşamba günü kar yağışı beklenirken gündüz 1 gece ise eksi 6 derece, Perşembe günü yine kar yağışlı gündüz 2, gece ise eksi 6 derece olurken, Cuma günü yağmurla karışık kar yağışı beklenirken, gündüz 8 gece ise 2 derece, cumartesi günü hava parçalı bulutlu gündüz 13, gece de 4 derece, Pazar günü yağmurlu gündüz 15, gece 6 ve pazartesi günü yine hava yağmurlu gündüz 14, gece de 5 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri, etkili bir yağışının olacağını, vatandaşların buna göre önlem almalarının gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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Bolu’ya Mart karı yağacak
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