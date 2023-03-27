Bolu’ya Mart karı yağacak

Meteoroloji verilerine göre Bolu'da Salı günü yağmurlu geçecek ve ısı gündüz 12 gece 1 derece civarında. Çarşamba günü kar yağışı beklenirken gündüz 1 gece ise eksi 6 derece, Perşembe günü yine kar yağışlı gündüz 2, gece ise eksi 6 derece olurken, Cuma günü yağmurla karışık kar yağışı beklenirken, gündüz 8 gece ise 2 derece, cumartesi günü hava parçalı bulutlu gündüz 13, gece de 4 derece, Pazar günü yağmurlu gündüz 15, gece 6 ve pazartesi günü yine hava yağmurlu gündüz 14, gece de 5 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri özellikle Çarşamba ve Perşembe günleri, etkili bir yağışının olacağını, vatandaşların buna göre önlem almalarının gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.