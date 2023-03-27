CHP’nin anketçisi CHP’den milletvekili aday adayı oldu!

YENİDEN GÜNDEM OLDU

CHP'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olduğunu sosyal medyadan duyuran Özkiraz'a tepkiler de art arda geldi. Kimileri siyasi araştırma şirketlerinin sahiplerinin bir partiden milletvekili adayı olmasının etik olmadığını dile getirirken kimileri ise zaten araştırma şirketi başındaki şahsın tarafının belli olduğu yorumları yapıldı. Özkiraz'ın adaylığı sürecinde anket yapmayacağı da iddialar arasında yerini aldı ancak en son Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Özkiraz'ın İnce'nin cumhurbaşkanlığı adayı olarak seçimlerde alacağı oy oranı hakkında manipülasyon yaptığı söylenmişti. Özkiraz şu ifadeleri kullanmıştı: "Muharrem İnce yüzde 3 alsın, anketleri rulo yapsın bana göndersin"