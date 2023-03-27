CHP’nin anketçisi CHP’den milletvekili aday adayı oldu!

"Türkiye'nin en güvenilir araştırmacısı" olarak kendini tanımlayan Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin başkanı Kemal Özkiraz, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik anketleriyle daha çok tanınıyor. Özkiraz, en son 2017 yılındaki Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu'nda yaptığı araştırmayla gündemdeki yerini almıştı. Çünkü Özkiraz, yaptığı araştırma sonucu referandumdan "Hayır" oylarının çıkacağını belirtmiş, "Evet" çıkarsa şirketi kapatacağını taahhüt etmişti.
REFERANDUMDAN "EVET" ÇIKTI YİNE DE ŞİRKETİ KAPATMADI!
Özkiraz şu açıklamayı yapmıştı: "Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak 'Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla 'Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür." Ancak referandumdan "Evet" çıkmasına rağmen Özkiraz şirketini kapatmamıştı.
CHP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU
CHP lehine anketler yaptığı söylenen, 7'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 56-57 oranında bir oy alacağını geçtiğimiz günlerde açıklayan Kemal Özkiraz'ın yandaşlığı ise bu yıl yine tescillendi. Özkiraz, CHP'den milletvekili aday adayı olduğunu sosyal medyadan açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özkiraz şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekilliği için aday adayı oldum. Başta Antalyamızda yaşayan herkesten desteklerinizi bekliyorum. Antalya'da bir oy Kemal'e diğer oy da Kemal'e. Aylarca çalıştık, Antalya için 4 ayrı proje geliştirdik. Birkaç gün içinde paylaşacağım."
YENİDEN GÜNDEM OLDU
CHP'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olduğunu sosyal medyadan duyuran Özkiraz'a tepkiler de art arda geldi. Kimileri siyasi araştırma şirketlerinin sahiplerinin bir partiden milletvekili adayı olmasının etik olmadığını dile getirirken kimileri ise zaten araştırma şirketi başındaki şahsın tarafının belli olduğu yorumları yapıldı. Özkiraz'ın adaylığı sürecinde anket yapmayacağı da iddialar arasında yerini aldı ancak en son Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sarf ettiği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu. Özkiraz'ın İnce'nin cumhurbaşkanlığı adayı olarak seçimlerde alacağı oy oranı hakkında manipülasyon yaptığı söylenmişti. Özkiraz şu ifadeleri kullanmıştı: "Muharrem İnce yüzde 3 alsın, anketleri rulo yapsın bana göndersin"