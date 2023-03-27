Demirtaş’ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ’dan tepki: Terör örgütünün kuklası

"KATİLLER İTTİFAKININ SİYASİ VARLIĞINI MEŞRULAŞTIRMA ÇABASI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Demirtaş'ın tepki çeken sözlerine sert bir dille yanıt verdi. Hamza Dağ, Demirtaş'ın terör örgütünün kuklası haline geldiğini belirterek "Bu açıklama, boğazına kadar teröre batmış ve terörist bir örgütün kuklası haline gelmiş birinin; maymunluğunu yaptığı katiller ittifakının siyasi varlığını meşrulaştırma çabasının bir tezahürüdür." dedi.

"MİLLETİMİZİN TERÖR VE KAOSTAN BESLENENLERDEN ALACAK BİR DEMOKRASİ DERSİ YOK"

Dağ, "Milletimizin, terör ve kaostan beslenenlerden alacak bir demokrasi dersi yoktur." şekliden konuştu.