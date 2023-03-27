Depremzedeler: Zorlukları Erdoğan’la aşarız

Kahramanmaraş merkezli iki depremle asrın felaketini yaşayan depremzedeler yaşadıkları zor günlere rağmen devletin jet hızıyla aldığı kararlar ve güçlü adımlar sayesinde geleceğe umutla bakıyor. Mahmut Seçen ve ailesi Depreme Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi Hidayet Mahallesindeki 3 katlı apartmanda yakalandı. Son anda kendilerini dışarı atarak kurtulan aileye Konya Dedemli halkı sahip çıktı. Mahalle sakinleri baraj suları altında kalacak evleirnin yerine TOKİ eliyle yapılan sıfır konutlarını depremzedelere açtı. Eşi, kızı, anne ve babasıyla birlikte bu evlerden birinde kalan Mahmut Seçen "Giden malımız olsun, çok şükür canımız sağ, devletimiz sağlam ve dimdik ayakta.Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tek yürek olup bunun üstesinden geleceğiz" diyor. Seçen, "Sürekli kapıyı çalıp ihtiyacımızı soruyorlar. Bu ilgi karşısında gözlerimiz yaşarıyor. Bize evlerini açtılar, cebimize para bile koydular" sözleriyle de Dedemli halkına da teşekkür etti. Gaziantep Nurdağı'nda evi ve marketi yıkılan, otomobili de enkaz altında kalan Hayatullah Kartal, çadırdan sonra geçtiği prefabrik evde "Burası bizim için saray. Cumhur-başkanımıza Allah uzun ömürler versin. Biz memnunuz, inşallah yine başımızda kalır. Çünkü biz biliyoruz ki bu zorluğu ancak Erdoğan ile aşarız. Biz buna inanıyoruz. Ülkemiz, vatanımız, bayrağımız sağ olsun, ayakta dursun. Çadırda kaldığımız sürede asker, polis ve diğer görevliler bize çok iyi ve ilgili davrandı. O kadar insan, eş, dost, akraba kaybettik. Keşke bütün evler yıkılsaydı da kimse ölmeseydi" dedi.