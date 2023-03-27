Fox TV sunucusu Gülbin Tosun canlı yayında muhalefete açık açık oy istedi! Tepki yağdı...

HÜKÜMETİ ELEŞTİRİP MUHALEFETE OY İSTEDİ!

CHP'li yönetici tadında konuşan Fox TV suncusuu Gülbin Tosun canlı yayında mesleğini unuttu. Tosun, "Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım." ifadeleri ile başlayan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...

Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...

Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?

FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video

TEPKİ YAĞDI

Gülbin Tosun'un tavrı sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki mesajları paylaştı.

O mesajlardan bazıları şöyle:

Amerika'nın kanalından beklenecek haraket.. Şaşırmadık!

Aşırı sağcıyım, eşim 2 üniversite mezunu ve özel bir kurumda üst düzey yönetici. Şimdi kaybol Gülbin...

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