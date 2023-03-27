Haberler Gündem Haberleri Fox TV sunucusu Gülbin Tosun canlı yayında muhalefete açık açık oy istedi! Tepki yağdı...
Giriş Tarihi: 27.3.2023 13:39 Son Güncelleme: 27.3.2023 13:52

Fox TV sunucusu Gülbin Tosun canlı yayında muhalefete açık açık oy istedi! Tepki yağdı...

Amerikan medyasının Türkiye ayağı Fox TV, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefeti desteklemeyi sürdürüyor. Bu desteğin boyutu öylesine değişik bir hal aldı ki, kanalın hafta sonu ana haber sunucusu Gülbin Tosun, muhalefete oy istedi. 'Ulusa sesleniş' tadında bir konuşma yapan Tosun'un, tavırları CHP yöneticilerini aratmadı. Bu konuşmaya sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.

Fox TV sunucusu Gülbin Tosun canlı yayında muhalefete açık açık oy istedi! Tepki yağdı...

Fox TV, 14 Mayıs seçimleri öncesi algı operasyonlarını her gün bir adım öteye taşıyor. Algı operasyonlarının tükenmediği kanalda son yaşanan ise bu kadarına 'pes' dedirtti. Fox TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun, hükümeti eleştirerek, muhalefete açıkça oy istedi. Bu konuşmaya sosyal medyada tepki yağdı.

HÜKÜMETİ ELEŞTİRİP MUHALEFETE OY İSTEDİ!

CHP'li yönetici tadında konuşan Fox TV suncusuu Gülbin Tosun canlı yayında mesleğini unuttu. Tosun, "Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım." ifadeleri ile başlayan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...

Bizzat Cumhurbaşkanı, kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet Ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme...

Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?

FOX Haberde muhalefet için adeta oy istendi | Video

TEPKİ YAĞDI

Gülbin Tosun'un tavrı sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki mesajları paylaştı.

O mesajlardan bazıları şöyle:

Amerika'nın kanalından beklenecek haraket.. Şaşırmadık!

Aşırı sağcıyım, eşim 2 üniversite mezunu ve özel bir kurumda üst düzey yönetici. Şimdi kaybol Gülbin...

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Fox TV sunucusu Gülbin Tosun canlı yayında muhalefete açık açık oy istedi! Tepki yağdı...
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