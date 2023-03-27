İşte 7’li koalisyonun adayını belirleyen kirli siyaset: Kemal Kılıçdaroğlu’na oy isteyenler bakın kim çıktı!

"SEÇİM SONRASI HESAPLAŞACAĞIZ" DİYEREK KİN KUSTULAR

Başka bir HDP'li silahlı terör örgütüne üye olma suçu ile beraber aranma kaydı bulunan Birsel Ocak ise; adeta kinini kustu. Seçim sonrası hesaplaşacağız diyen Ocak, "Cenazelerimiz posta yoluyla babalarımıza torba ile verildi. Ne anamızın ne de babamızın o gün ki yaşadığı acıyı bizler unutmadık. Onu da not ettik. Gasp edilen irademize karşı hesaplaşacağız. Hesabını soracağız. Bunun hesabını sormak için bir sürece girdik" şeklinde konuştu.