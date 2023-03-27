Milletimiz yine yanımızda yer alacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükçekmece'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bir yurtta misafir edilen depremzedelerle iftarda bir araya geldi. "Ülkemizin 11 ilinde 14 milyon insanı doğrudan etkileyen, böylesine büyük bir felaket karşısında böylesine hızlı bir toparlanmayı sağlamak kolay değildir" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:Amacımız bir yıl içinde altyapısıyla, tüm sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda 650 bin konut inşa ederek deprem bölgesini ayağa kaldırmaktır. Yerinde dönüşecek yerleri de tarihi ve kültürel dokuya uygun şekilde sağlam ve güvenli yapılarla şehirlerimize kazandıracağız.Deprem bölgesindeki vatandaşlarımdan şehirlerine sahip çıkmalarını istiyorum. Başka yerlere giden milyonlarca vatandaşımız var.Sanayi kuruluşlarının üretime başlamasıyla geçici ticaret merkezlerinin ve sağlam dükkanların açılmasıyla tarımsal çalışmaların yoğunlaşmasıyla geri dönüşlerin süratleneceğine inanıyorum. Dağıttığımız çadırlarla kurduğumuz konteyner kentlerle inşa ettiğimiz prefabrik yapılarla geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.Ölen canları geri getiremeyiz. Ama bunun dışında yıkılan her şeyi yeniden yaparak Allah'ın izniyle bu felaketin yaralarını tamamen saracağız. Ülkemizin dört bir yanında insanlarımız bu ayın feyzinden, bereketinden istifade ederken deprem bölgesindeki kardeşlerini de unutmuyor.Türkiye'nin, cumhuriyetimizin ilk aslındaki demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamladığı ve yeni bir katılıma hazırlandığı bir dönemde böyle bir kucaklamaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor.Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz ülkemizin ve milletimizin önümüzdeki asrına dair hayallerimiz, vizyonlarımız, hedeflerimiz için kritik bir tercihin arifesindeyiz. Bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmayan milletimizin bu defa da desteğiyle yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum.