MSB 30 bin personel alacak

Mİlli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'taki deprem felaketinin vurduğu Hatay'ı ziyaret etti. Akar, Reyhanlı ilçesindeki 4'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'nda denetlemeye katıldı. Ardından sınır hattı ve ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı. Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Akar, şunları kaydetti: "Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. Tüm gençlerimizi ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz.