Şanlıurfa’da terör operasyonu: 25 gözaltı

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgüt üyesi olmak", "örgüte finans sağlamak" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" iddialarıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sabah saatlerinde polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket polislerinin de zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe eş başkanlarının da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Suruç Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü