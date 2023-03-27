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Giriş Tarihi: 27.3.2023 12:54

Şanlıurfa’da terör operasyonu: 25 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde polisin düzenlediği terör operasyonu kapsamında aralarında HDP ve DBP'nin yöneticilerinin de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da terör operasyonu: 25 gözaltı

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgüt üyesi olmak", "örgüte finans sağlamak" ve "kamu kurumu zararına dolandırıcılık" iddialarıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sabah saatlerinde polis belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Hareket polislerinin de zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe eş başkanlarının da olduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Suruç Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü

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Şanlıurfa’da terör operasyonu: 25 gözaltı
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