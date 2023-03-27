Giriş Tarihi: 27.3.2023 15:49Son Güncelleme: 27.3.2023 15:56
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberi: TEM OtoyoluSilivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var