Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
Giriş Tarihi: 27.3.2023 15:49 Son Güncelleme: 27.3.2023 15:56

SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi: TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
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