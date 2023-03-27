Türkiye’nin otomobili TOGG Kayserililerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı projelerinden yerli ve milli otomobil TOGG'un Kayseri'de tanıtım programı düzenlendi. Kayseri Ticaret Odası bahçesinde gerçekleşen TOGG Tanıtım Programı'na Kayseri protokolü ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tanıtım programında konuşan Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Türkiye'nin yüzde 100 kendi otomobili olan TOGG ile gurur duyduklarını belirterek; "Dizaynıyla, projesiyle, düşüncesiyle, katkılarıyla tamamen yerli bir ürün. Bu hepimizin gurur verici bir tablosu. Bu işte düşünceden icraat noktasına kadar gelen katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ekibine. Destek veren Kayserililerimize de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, inşallah binmek nasip olur" diye konuştu.

38 TOGG ALACAĞIZ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise 38 TOGG otomobili alacaklarını belirterek; "38 demiştim ama plaka biliyorsunuz 38, halen fikrimiz geçerli, fakat bize sıra geleceğe benzemiyor. Önemli olan paylaşılması, sahiplenilmesi. O açıdan da biz 38 rakamını çok seviyoruz, şehrimizi çok seviyoruz, şehrimizin güzel insanlarını çok seviyoruz. Elbette ki 38 rakamını korumaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

TOGG'un T10X modeli otomobil, 1 ay boyunca Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu önünde Kayserililerin beğenisine sunulacak.