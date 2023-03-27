YSK, adaylık başvurusunu kabul etti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını kabul etti. YSK'nin internet sitesinde yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde uygulanacak seçim takvimi kapsamında, 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar siyasi partilerce Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvurular incelendi. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun, başvuru evrakının incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiklik olmadığı anlaşıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı adaylığına süresi içerisinde başvuran Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun başvuruları oy birliğiyle kabul edildi.Zafer Partisi öncülüğünde kurulan Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzaya ulaştı.