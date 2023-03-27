YSK Başkanı Yener açıkladı: Türkiye seçime 4 adayla gidiyor

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek istenenler için imza toplama süreci tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.

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Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhubaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhurbaşkanı Adaylarının alfabetik sırayla Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar Resmi Gazete'de ilan edilmek üzeri gönderilmiştir. Yarından itibaren süreç resmen başlamış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yener'in paylaştığı bilgilere göre adayların süreç sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 114 bin 661

Sinan Oğan: 111 bin 508

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 255 (Cumhur İttifakı'na katılarak adaylıktan çekildi)

Doğu Perinçek: 27 bin 061

Yakup Türkal: 3 bin 137

Erkan Trükten: 2 bin 589

Tevfik Ahmet Özal: 1544

İrfan Uzun: 1263

Halil Murat Ünver: 538

Hilmi Özden: 478

Davut Turan: 122