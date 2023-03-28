6’lı koalisyonda siyasi dua! Diyanet’i siyasetle suçlayanlar DİB yardımcısına siyasi dua yaptırdı





PENDİK İLÇE MÜFTÜSÜYKEN SİYASİ ATAMAYLA BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Ahmet Şark ismi ilk olarak 28 Şubat sürecinde Pendik Müftüsü iken, bir anda başkan yardımcısı yapılmasıyla gündeme geldi. O dönemde kurulan ANAYOL hükümetinin ortağı Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a yakınlığıyla bilinen Ahmet Şark, Refahyol Hükümeti'nin kurulmasından birkaç hafta önce Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanmış. Ancak kendisinin başkan yardımcılığı ömrü uzun sürmemiş ve Refahyol Hükümeti döneminde göreve geldikten 3 ay sonra eylül ayında görevinden alınarak Özbekistan'a müşavir yapıldı.