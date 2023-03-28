6’lı koalisyonda siyasi dua! Diyanet’i siyasetle suçlayanlar DİB yardımcısına siyasi dua yaptırdı

26 Mart Pazar akşamı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul İftarı"na CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldı. Burada iftar duası yaptıran ve siyasi ifadeler kullanan kişi Ahmet Şark çıktı.
PENDİK İLÇE MÜFTÜSÜYKEN SİYASİ ATAMAYLA BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
Ahmet Şark ismi ilk olarak 28 Şubat sürecinde Pendik Müftüsü iken, bir anda başkan yardımcısı yapılmasıyla gündeme geldi. O dönemde kurulan ANAYOL hükümetinin ortağı Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a yakınlığıyla bilinen Ahmet Şark, Refahyol Hükümeti'nin kurulmasından birkaç hafta önce Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atanmış. Ancak kendisinin başkan yardımcılığı ömrü uzun sürmemiş ve Refahyol Hükümeti döneminde göreve geldikten 3 ay sonra eylül ayında görevinden alınarak Özbekistan'a müşavir yapıldı.
SAKARYA MÜFTÜSÜYKEN EMEKLİLİĞİ İSTENDİ
Özbekistan dönüşünde Sakarya'ya tayini çıkan Şark, AK Parti iktidarının hemen öncesinde Sakarya İl Müftüsü yapıldı ve 4 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. 2006'da müftülük görevi devam ederken, 65 yaşını doldurmasına 4 yıl kala beklenmedik bir şekilde emekli oldu. Sakarya'dan ayrılan Ahmet Şark için müftülükte bir veda programı dahi organize edilmediği bilgisine ulaşıldı.