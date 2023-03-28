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Giriş Tarihi: 28.3.2023 17:57

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi

AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ramazan Özçalık, Konya’nın Ereğli ilçesine gelen Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etmek istedi. Özçalık, hediyesini verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve kendisine seçimlerde destek istedi. Kılıçdaroğlu büyük bir şaşkınlık yaşarken, aceleyle oradan uzaklaştı. Kılıçdaroğlu’nun hediyeyi almaktan da vazgeçtiği öğrenildi.

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AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret için Konya'nın Ereğli ilçesine geldi. Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Millet Buluşması'ndaki gafları ile gündem olan Kılıçdaroğlu çıkışta, Ereğli'de seçim çalışması yapan AK Parti Konya Milletvekili Aday Adayı Ramazan Özçalık ile karşılaştı.

Özçalık, hazırladığı hediyeyi Kemal Kılıçdaroğlu'na uzatıp, kendisini tanıttı. Özçalık daha sonra hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de kendisine seçimlerde destek istedi. Bunu duyan Kılıçdaroğlu, hediyeyi almaktan vazgeçip, aceleyle oradan uzaklaştı.

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu'na tablo hediye etti, Erdoğan'a ve kendisine destek istedi | Video

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AK Parti Milletvekili Aday Adayı Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti, Erdoğan’a ve kendisine destek istedi
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