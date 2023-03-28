Bakan Akar, Özbekistan Savunma Bakanı Kurbanov ile görüştü

MSB'den görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İkili, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Akar tarafından; İkili ilişkilerimizin 'kardeşlik hukukuna dayanan stratejik ortaklık' seviyesine yükselmiş olmasından ve son yıllarda kazandığı ivmeden, Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek ve derinleştirmek için sahip olunan ortak irade ve kararlılıktan, 'Asrın felaketi' sonrası dost ve kardeş Özbekistan'ın sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan duyulan memnuniyet ifade edildi" denildi.