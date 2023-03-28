Bakan Soylu, geçici barınma merkezlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, toplantı, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi.
Toplantıda, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerde, Geçici Barınma Merkezleri ve çadırlardan sorumlu koordinatör valiler, kaymakamlar, AFAD sorumlularıyla geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
AFAD Başkanlığı ve valilerimizin koordinasyonunda, yıkık ve acil yıkılacak binalar ilgili 11 ilimizde enkazla ilgilenen sorumlu valilerimiz, kaymakam ve AFAD sorumluları ile değerlendirme yaptık.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 28, 2023
Enkaz kaldırmada;
Binalarda %35,
Hacimde %50'ye ulaşıldı.
Allah yardımcımız olsun pic.twitter.com/8tZhKxpv5I