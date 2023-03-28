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Giriş Tarihi: 28.3.2023 19:17

Bakan Soylu, geçici barınma merkezlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesindeki geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesiyle ilgili toplantıya katıldı.

AA
Bakan Soylu, geçici barınma merkezlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, toplantı, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlendi.

Toplantıda, depremden etkilenen 11 il ve ilçelerde, Geçici Barınma Merkezleri ve çadırlardan sorumlu koordinatör valiler, kaymakamlar, AFAD sorumlularıyla geçici alanlarda yaşam standartlarının yükseltilmesi, sürdürülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

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Bakan Soylu, geçici barınma merkezlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi
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