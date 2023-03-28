Başkan Erdoğan, ATV/A Haber/A Para canlı yayınına katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın akşam 22:00'de A Para, A Haber, ATV ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunacak.



Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00'de atv'de! | Video

Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?

Gazeteciler soruyor; Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel, yarın akşam (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de atv'de!