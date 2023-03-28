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Giriş Tarihi: 28.3.2023 10:53 Son Güncelleme: 28.3.2023 11:06

Başkan Erdoğan, ATV/A Haber/A Para canlı yayınına katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın akşam saat 22.00'de ATV, A haber, A para ortak yayınında, gazetecilerin sorularını cevaplayacak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Başkan Erdoğan, ATV/A Haber/A Para canlı yayınına katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın akşam 22:00'de A Para, A Haber, ATV ortak canlı yayınında açıklamalarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel Çarşamba 22.00'de atv'de! | Video

Deprem bölgesinde yeniden inşa süreci nasıl ilerliyor? Seçim kampanyası nasıl yürütülecek? Vatandaşa hangi yeni müjdeler verilecek? Ekonomi ve dış politikada hangi yeni adımlar atılacak?

Gazeteciler soruyor; Başkan Recep Tayyip Erdoğan yanıtlıyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gündem Özel, yarın akşam (29 Mart Çarşamba) saat 22.00'de atv'de!

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Başkan Erdoğan, ATV/A Haber/A Para canlı yayınına katılacak
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