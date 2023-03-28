BDDK’dan bankalara deprem talimatı! İşletme ve vatandaşa her türlü kolaylık





BÖLGEDEN ŞİKÂYET YAĞDI

BDDK, Türkiye Bankalar Birliği, 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından bölgede yaşayan vatandaşların borçlarına yönelik esneklik tanımak amacıyla bir dizi düzenleme yaptı. Deprem bölgesinde vatandaşlara, esnafa kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt, tüketici kredilerinin vadelerine ilişkin daha önce belirlenen sürelerin kaldırılması, ödemesiz dönem uygulanması öngörüldü. Ancak özel bankaların deprem bölgesinde gerekli hassasiyeti göstermediğine, sanayici, iş dünyasına zorluk çıkardığına yönelik hem ilgili kurumlara hem de bakanlıklara çok sayıda şikâyet geldi.