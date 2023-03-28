Bombacı terörist HDP binasından çıktı

Türkiye-İran sınırında tellere takılı ve içerisinde silah ve mühimmat dolu bir çanta bulan polis, terör örgütü PKK/ KCK'nın İran yapılanmasından bombalı eylem için Türkiye'ye gelen teröristin izine ulaştı. Teröristin Suriye uyruklu Mama Kasım kod adlı Rodi Ebdilla Ehmet olduğu belirlendi. Teröristin 22 Mart'ta HDP Ağrı Doğubayazıt ilçe binasına gittiği, buradan da örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösteren Botan Ergül'ün evine götürüldüğü tespit edildi. Eve yapılan operasyonda terörist yakalanırken 5 kişi de gözaltına alındı.