Defne Devlet Hastanesı 57 günde açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da temel atma törenine katıldığı Defne Devlet Hastanesi'nin 300 yatak kapasiteli olması ve 57 gün içinde hizmete açılması planlanıyor. Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağına, 12 ameliyathaneye ve tüm branşlarda hizmet verecek donanıma sahip olacak. Antakya Devlet Hastanesi ise 400 yatak kapasiteli inşa edilecek. Hastanede 12 ameliyathane yer alacak. 80 yoğun bakım yatağı, onkoloji merkezi, kalp ve damar hastalıkları merkezi gibi ileri tedavi hizmetlerinin bulunduğu 2 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek olan hastanenin beraberindeki barınma alanlarıyla birlikte 10 Mayıs'ta hizmete açılması planlanıyor. 600 yatağa sahip olacak İskenderun Devlet Hastanesi'nde sismik izolatör bulunacak. Üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek bu hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi, kalp-damar hastalıkları merkezi bulunacak. Ayrıca Hatay'ın yeni yerleşim yeri Gülderen'de de bin yataklı bir şehir hastanesi kurulacak.