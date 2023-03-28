Hedefleri kamu bankalarını çökertmek!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Millet İttifakı'nın mutabakat metnindeki ekonomi programında kamu bankalarının küçültülmesi, faaliyet alanının daraltılmasının vaat edildiğine dikkat çekti. Canikli, Twitter'dan yaptığı değerlendirmede "Mutabakat metninde 'Kamu bankalarının adil rekabeti bozmalarını engelleyeceğiz' ifadesi var. Bu vaat yabancı bankaların avukatlığına soyunmak demek. Kamu bankaları üretime sağladığı düşük faizli finansmanla küresel şoklara karşı güvenlik mekanizmasıdır. Bunlar Türkiye finans sistemini korumasız bırakmak istiyor" dedi.