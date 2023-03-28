Komisyon, Kızılay Başkanı Kınık’ı dinledi: Bölgeye 130 bin 271 çadır sevk edildi

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Kınık, soru ve eleştirileri de yanıtladı. Kınık, kamuoyunda tartışmalara neden olan Ahbap'a çadır satışı ile ilgili soruyu yanıtlarken, söz konusu 2 bin 50 çadırın Uluslararası Göç Kurumu için üretildiğini hatırlattı. Kınık, "Onlara gidecekti ama deprem olunca Ahbap isteyince iktisadi kuruluş satışını yapmış, bana sorsalar bunu yapmazdım" dedi. Kınık'ın mesajları şöyle:Kızılay kendi deposunda olan çadırı götürüp vatandaşa sattığı şeklinde lanse edildiği için kamuoyunda itiraz oluşmuştur, çarpıtılmıştır. Vatandaşın bağışı ile yapılan çadır yoktur.(Kızılay'ın kan sattığı iddiaları için) Hizmet maliyetini SGK ödemektedir. Parayla kan kesinlikle satılamaz, bu kanuna aykırıdır.Deprem bölgesinde Sağlık Bakanlığı koordinesinde 17 bin 114 kişiye sağlık hizmeti sunduk. Toplam 203 bin 678 kişiye de psikososyal destek hizmeti verildi.Deprem bölgesinde mobil mutfak, fırın, sahra mutfağı dahil 1300 araçla hizmet veriyoruz. Kızılay koordinesindeki beslenme platformlarında şimdiye kadar 207.1 milyon kişilik sıcak yemek çıktı. 17.1 milyon kişilik çorba, 203 milyon ekmek, 58.3 milyon litre su hizmeti verildi.Barınma hizmetleri kapsamında ise toplam 130 bin 271 çadır sevk edildi. 474 bin 249 battaniye, 51 bin 27 ısıtıcı, 9 bin 850 yatak sevki sağlandı. Günlük 1200 çadır üretimi yapabiliyoruz, son iki yılda ise AFAD'a 51 bin 480 çadır teslimatı yaptık.