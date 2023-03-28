Mehmetçik’e katliamcı iftirası atan Hacer Foggo, CHP’den aday adayı oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreci ise bugün itibariyle sona eriyor. Son haliyle pusulada yer alacak isimler; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu. Öte yandan partiler milletvekilliği için de başvuruları almaya başladı. CHP'de ise milletvekilliği aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle değerlendirme süreci başladı.
HACER FOGGO CHP'DEN SEÇİME GİRECEK
Mevcut milletvekillerinin çoğu yeniden vekil olmak adına başvurularda bulunurken, listede yer alan ve yer almayan isimler dikkat çekti.
Partinin önde gelen kurmaylarından CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Onursal Adıgüzel ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin aday adaylığı başvurusunda bulunmadı. Listede yer alan bir isim ise dikkat çekti.
CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü ve Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo, vekil aday adaylığı başvurusunda bulunan isimlerin arasında yer aldı.
ASKERE YÖNELİK AĞIR İTHAMLARDA BULUNMUŞTU
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi takımına aldığı Hacer Foggo'nun adaylığı, Türk askerini karalamaya yönelik skandal paylaşımlarını akıllara getirdi.
Foggo, terör örgütü PKK'ya yönelik Hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunmuştu.
'ÇOCUK KATLİAMI' YAPILIYOR İFTİRASI
Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo, şu notu eklemişti:
"Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü."