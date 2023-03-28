Mehmetçik’e katliamcı iftirası atan Hacer Foggo, CHP’den aday adayı oldu

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı adaylarının imza süreci ise bugün itibariyle sona eriyor. Son haliyle pusulada yer alacak isimler; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oldu. Öte yandan partiler milletvekilliği için de başvuruları almaya başladı. CHP'de ise milletvekilliği aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle değerlendirme süreci başladı.