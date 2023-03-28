SON DAKİKA: CHP’de Muharrem İnce defteri kapandı! Fondaş medya sansüre başladı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi de ikna ederek 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası yükselişe geçti. İYİ Parti'nin HDP ile aynı masada olmasını hazmedemeyenlerin bir kısmının da Memleket Partisi'ne kaydığı, bu nedenle İnce'nin seçimde kritik bir pozisyon elde ettiği birçok anket firması tarafından tespit edildi. Bunun üzerine CHP'den Muharrem İnce'ye 'Çekil' baskısı yapılmaya başlandı. İnce, 100 bin imzayı toplayarak adaylıkta kararlı olduğunu ve geri adım atmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu ile İnce'yi uzlaştırmak isteyenler devreye girerken, İnce'nin katı tavrı sonrası CHP umudunu kesti. CHP'nin fonladığı medyada İnce defterinin kapandığını yazdı. CHP'nin fonladığı Sözcü TV ise, umudun kesilmesi ile Muharrem İnce'ye sansür uygulamaya başladı.