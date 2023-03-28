Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist teslim oldu
Giriş Tarihi: 28.3.2023 12:50

SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist teslim oldu

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı teröristin teslim olduğunu açıkladı.

SON DAKİKA | MSB’den PKK’ya bir darbe daha! 2 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu.

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SON DAKİKA | MSB'den PKK'ya bir darbe daha! 2 terörist teslim oldu
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