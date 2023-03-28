Suruç’ta 26 gözaltı: HDP’li yöneticiler de var

Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü tarafından yakalanarak gözaltına alınan ve akabinde tutuklanan Osman Karaaslan, 2014 yılında kendisi ile birlikte 10 kişinin terör örgütüne katılmak amacıyla bir müddet HDP Suruç ilçe binasında bekletildiklerini ve ardından araçlara bindirilerek sınır hattından illegal yollarla Suriye'ye geçerek YPG saflarına katıldıklarını beyan etti. Karaaslan, HDP Suruç ilçe binasında kendilerinin terör örgütüne katılmalarına aracılık eden, propaganda yapan ve aile bilgilerini toplayan şüphelilerin aralarında Suruç HDP İlçe Eşbaşkanı ile DBP İlçe Eşbaşkanı olduğu toplam 15 şüphelinin ismini söyledi.

HDP VE DBP EŞBAŞKANLARI GÖZALTINDA

Ayrıca; soruşturma yürütülen şüphelilerden 1 şüphelinin kendisiyle irtibatlı olan 12 kişi üzerinden, Akçakale ilçesinde tarım arazilerini usulsüz kiraladığı, devletten tarımsal destekleme şeklinde aldıkları ödemeleri 10 bin Türk lirası ile 15 bin Türk lirası arası komisyon karşılığı topladığı tespit edilmesi üzerine; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şanlıurfa'da 21, İstanbul'da 6 olmak üzere toplam 27 şüpheliye yönelik yapılan operasyonel faaliyet sonucunda; aralarında HDP İlçe Eşbaşkanı Yaşar Gündüzalp, DBP ilçe Eşbaşkanı Rojda Binici ile Mehmet Akif Yıldız olduğu 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.