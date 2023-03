Yaraları sarmadan bize huzur yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Adıyaman Demokrasi Meydanı'nda "Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni"ne katıldı. "Adıyaman'da yıkık, yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olarak 37 binin üzerinde binada 95 bine yakın bağımsız bölüm tespit edildi" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Yaptığımız planlamaya göre deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk 1 yıl içinde de 319 bin konut ve köy evi inşa edeceğiz.Yapım sürecini başlattığımız konut ve köy evi sayısı 56 bin 323'e ulaştı. Adıyaman'da inşa edeceğimiz konut sayısı yaklaşık 50 bini, köye evi sayısı 23 bin 640'ı bulacak. İster il ve ilçe merkezlerinde ister köylerde olsun evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen hiçbir Adıyamanlı kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Her bir kardeşimizi içinde huzurla ve güvenle oturacak yeni yuvasına mutlaka kavuşturacağız. Netice itibarıyla süreç içinde yapılan ödemeler ve verilen destekler göz önüne alındığında devlet deprem konutlarını vatandaşlarına hibe seviyesinde bir usulle teslim ediyor.Acil ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz. Birileri, milletin ne yaşadığından, devletin ne yaptığından ve insanlara hangi imkânları sunduğundan habersiz. Yalan yanlış beyanlarla ortalık karıştırılmaya çalışılıyor. İşte Bay Bay Kemal'i biliyorsunuz. Bir şey anlatmaya gerek var mı? İşte şu mübarek ramazan ayında yine yalan yanlış beyanlarla, yalan yanlış haberlerle ne diyor, 'Biz geleceğiz, geldikten sonra da her şey bedava.' 11 tane büyükşehir belediyen var, senin bu büyükşehir belediyelerin acaba Adıyaman'a ulaştılar mı? Ama AK Parti'nin belediyeleri ilk günden itibaren başkanlarıyla beraber buradalar. Yıllardır afet bölgesinde canhıraş bir şekilde çalışan bakanlarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, gönüllülerimizin emeklerini hiçe sayan bu zihniyeti, milletimizin takdirine havale ediyorum. 14 Mayıs'ta bunun hesabını sormaya var mıyız?Dünyada bu kadar kısa sürede büyük konut inşası ancak bizim birikimizle mümkün. Van, Elazığ, Malatya, İzmir'de depremleri, Kastamonu, Bartın, Giresun'da selleri, Antalya, Muğla ve Manavgat'ta yangınları yaşayanlar, Türkiye'nin dört bir yanında tamamladıkları 3.3 milyon kentsel dönüşüm projesinden faydalananlar bunun şahidi. İşte bütün bunları yapan irade, Allah'ın izniyle bunu da yapacaktır. Afet yaralarını sarmadan biz rahat, huzur bulmayacağız.Şu anda PKK/YPG nerede? Evvelallah bu iktidar, bu terör örgütlerini gömdü. Bundan sonra da gömmeye devam edecek ama şu anda bakıyorsunuz, Bay Kemal, PKK terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla el ele, kol kola dolaşıyor mu? Onlarla beraber bu seçime, 14 Mayıs'a hazırlanıyor mu? Bunlara cevabı en güzel şekilde nerede vereceğiz? 14 Mayıs'ta sandıkta vereceğiz.BaşkanErdoğan, Adıyaman'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi. "Devlet millet omuz omuza vererek, tam bir seferberlik ruhuyla bu zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımız bize şunu söylüyor: 'Başkanım ne olur bizi bunların eline bırakmayın.' Milletimizin omuzlarımıza yüklediği ağır mesuliyetin farkındayız. Ne pahasına olursa olsun bu umudu boşa çıkarmamakta kararlıyız. Bunun için gerekirse gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.Yaptığı binalar deprem sınamasından alnının akıyla çıkan TOKİ'mizi bu süreçte çok aktif bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde tüm çağrılarımıza rağmen pek çok zorlukla karşılaştığımız kentsel dönüşüm projelerinde de artık daha kararlı davranacağız. Ne birilerinin aşırı taleplerinin, ne gürültü patırtı yapanların ne de ideolojik taassupla hareket eden marjinal çevrelerin kentsel dönüşüm çabalarımızı engellemesine göz yummayacağız.Sizlerden milletimiz yas içindeyken koltuk kavgasına tutuşanlara bakarak karamsarlığa kapılmamanızı istiyorum. Depremde vefat eden kardeşlerimizin kırkı çıkmadan siyasi ikballerinin derdine düşenlerin durumu moralinizi bozmasın, sizi ümitsizliğe kesinlikle sevk etmesin. Milletimiz her zaman olduğu gibi sandık önüne geldiğinde bu muhterislere hak ettikleri cevabı en güzel şekilde orada verecektir. Biraz daha sabredecek, işimize gücümüze bakacak, kimsenin hayallerimizi çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın.