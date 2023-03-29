Askerimiz 3 saatte afet bölgesindeydi

"Ordumuz sınır güvenliğinden terörle mücadele harekâtlarına, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar geniş bir alanda sergilediği mücadeleyle adeta destan yazıyor" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:22 sene önce kurulan İnsani Yardım Tugayı'mız da kendi sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla bu destanın önemli bir parçasıdır. Son olarak 6 Şubat depremlerinde sadece 3 saat içinde felaket bölgesine hareket için hazır hale gelen bu tugayımıza bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu onlarca canımızı enkazın altından kurtarmıştır. Ayrıca bölgedeki askeri birliklerle diğer yerlerden görevlendirilen askeri birliklerimizin de deprem çalışmalarına çok önemli katkısı olmuştur. Her ne kadar birileri fitne çıkarmak için sürekli zırvalayıp dursa da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakârca yürüttüğü çalışmaları çok iyi biliyoruz.Biz bir yandan yeni yapıların bu gerçeklere uygun şekilde inşasını sağlarken diğer yandan da mevcut yapı stokumuzu yenilemenin yollarını arıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla 3.3 milyon aileyi, TOKİ konutları ile 1.2 milyon aileyi güvenli ve huzurlu evlere kavuşturduk.Bir de siyasi ve insani tehditler var ki ülke ve millet olarak bu konuda da ciddi bir risk altındayız. Küresel her krizin ilk etki alanı, merkezinde bulunduğumuz coğrafyadır. Milletimizle olan binlerce yıllık hesaplaşmalarını hâlâ bitirememiş kimi toplumlar ve devletler bu toprakların sahibinin Türkiye olduğunu kabullenmek istemiyor. Artık kimsenin Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele'de olduğu gibi doğrudan vatanımıza saldırmaya cesaretleri yok.Ama terör örgütlerini kullanmak gibi, siyasi ve sosyal kaos denemeleri gibi, ekonomik tuzaklar gibi yöntemlerle yaptıkları asimetrik saldırılardan da asla geri durmuyorlar. Elbette biz de boş durmuyoruz. Geçmişte kendi sınırlarımız içindeki terör saldırıları ile bile baş etmekte zorlanırken bugün güney sınırlarımızda ve daha ötesinde dünyaya parmak ısırtan harekâtlar icra ediyoruz.Savunma sanayiinde ve ordumuzun eğitimli insan gücünde elde ettiğimiz ilerlemeler sayesinde tehditleri kaynağında yok edecek bir güce kavuştuk. Önümüzdeki günlerde inşallah bu gücümüzü karada, havada ve denizde daha da artıracak çeşitli projelerle milletimizin huzuruna çıkacağız.Geldiğimiz seviye elbette çok önemli ama henüz bizi asıl hedeflerimizde buluşturacak yerde değiliz. Dikkatle, özenle, kararlılıkla sürdürdüğümüz savunma sanayii projelerimizi siyasi ve ekonomik gücümüzün tamamlayıcısı haline getirme safhasındayız. Bunu da başardığımızda Allah'ın izniyle bu ülkenin ve milletin önünde sadece slogan olarak değil gerçek manada bir Türkiye Yüzyılı başlayacaktır.