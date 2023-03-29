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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Bahçeli’den iddialara yanıt: MHP seçimlere üç hilal ve kendi adaylarıyla girecek

ANKARA
Bahçeli’den iddialara yanıt: MHP seçimlere üç hilal ve kendi adaylarıyla girecek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milletvekili Genel Seçimlerine üç hilalli parti amblemi ve kendi adaylarıyla katılacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Devlet Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: "Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Genel Seçiminde, tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle üç hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasretle beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı Seçiminde adayı belli, kararı nettir. Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün imkan ve inancımızla Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hususunda kesintisiz sürdürülen mücadele devam edecektir."
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Bahçeli’den iddialara yanıt: MHP seçimlere üç hilal ve kendi adaylarıyla girecek
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