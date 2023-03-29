"HDP'YE VERİLECEK HER TAVİZ PKK'YA VERİLMİŞTİR"

"HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir." ifadelerini de kullanan Başkan Erdoğan, "Biz masanın altında 7. ortak var demiştik. Şu anda 7. ortak tam manasıyla ana muhalefetin ziyaretiyle ortaya çıktı. Parti genel merkezinde ziyaret değil. TBMM'deki grup odasında gitti ziyaret etti. Meral hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter? Neden geri vitese taktın da geri oturdun." diye ekledi.

Başkan Erdoğan'dan 7'li Koalisyon'a: HDP'ye verilen taviz PKK'ya verilmiştir | Video

MASADAKİLER BİRBİRLERİNE YAN GÖZLE BAKIYORLAR

Başkan Erdoğan 7'li Koalisyon'da güvensizliğin ve belirsizliğin açık açık ortada olduğuna da değindi. Erdoğan şunları söyledi: Masadakiler şimdi birbirlerine yan gözle bakıyorlar. İnsanı en çok yoran şey belirsizliktir. 7'li masa hiçbir şey yapmamasına rağmen şimdiden bitiktir. Karşımızda kaybedenler kulübü gibi bir masa var. Kendi başarısıyla hiçbiri bir yere gelmedi. Herhangi bir seçim kazanan var mı? Yok. Koalisyondan bile kötü olan bu masa demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Kendi aralarında istedikleri kadar dövüşsünler ama ülke siyaseti adına üzülmemek elde değil.