Başkan Güngör ve Bakan Soylu, vatandaşlarla iftar yaptı

Vatandaşların Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Güngör, "Ramazan ayımızda iftar sofralarının bereketini hep birlikte yaşamak için her gün iftarda hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Bugünkü iftarımızı da İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Büyükşehir Belediyemizin iftar çadırında hemşehrilerimizle yaptık. Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Depremin ilk saatlerinden itibaren şehrimizi yalnız bırakmayan Sayın Bakanımıza müteşekkiriz" dedi.