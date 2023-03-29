Büyükşehir’de grev çanları... 8 saatlik zirvede teklife ret!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İZELMAN'da örgütlü Genel İş İzmir 1 ve 3 No'lu Şubeler ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ve belediye bürokratları dün onuncu kez bir araya geldi. İZELMAN Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen ve 8 saat süren pazarlık görüşmelerinde taraflar kalan 13 maddenin 8'inde anlaşma sağladı. Anlaşma sağlanan maddeler arasına işe alımda yöntem, iş riskleri, hastalık yardımları, sosyal yardımlarda, resmi tatillerde çalışma ücreti, ücretli sosyal izinler yer aldı. Uzlaşma sağlanan maddeler arasında aylık net 408 TL olan gıda yardımının net bin 200 TL'ye çıkarılması da yer aldı. Görüşmede Büyükşehir Belediyesi yüzde 35'lik zam önerisini yüzde 38'e çıkarırken bu teklif sendika tarafından kabul görmedi. 7 binin üzerinde işçiyi ilgilendiren TİS görüşmelerinde geriye taban ücreti zammı ve işe devam teşvik primi gibi 5 madde kaldı.
GREV KAPIDA
Öte yandan TİS görüşmesinde son 60 günlük süreç geçtiğimiz günlerde başladı. Bu süreçte taraflar anlaşmaya varamazsa sendika bu 60 günlük süre içinde belirlediği bir tarihte greve gidebilecek. Sendikanın greve gitmesi durumunda toplu ulaşımdan park bahçelere kadar birçok alanda görev yapan İZELMAN işçileri iş bırakacak, dolayısı ile İzmir'de birçok hizmet aksayacağından günlük hayat da durma noktasına gelecek.
"TEKLİFİ CİDDİYE ALMADIK"
Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Genel İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal geriye ücret pazarlığı kaldığını belirterek "Ben verilen teklifi ciddiye almıyorum. Bu saatten sonra görüşeceğimiz çok bir madde kalmadı. Biz zam teklifinin üzerine yorum bile yapmadık. Değerlendirmeye bile almadık. 'Toplu sözleşme bitti' söylemlerinden uzak durun. Sözleşme biterse bunu çıkar açıklarız. Bundan kaçınmayız" dedi.
"GAYRİCİDDİ BİR TEKLİF"
Genel İş İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral da "Bir sonraki görüşmemizde taban ücreti, işe teşvik primi ve 3'üncü enflasyon farkı talebimizle ilgili ısrarlı tavrımız devam edecek. Taban ücret tekliflerini gayriciddi bulduk. Biz bu teklifi tartışmaya bile gerek duymadık çünkü sizlerin kafalarınızdaki rakamı biliyoruz. Sakal bırakma, sivil kıyafet ve kokart takma eylemlerimiz devam edecek. 3 dönemdir toplu sözleşmeleri işçilerin gözüne baka baka imzaladık. Bu sözleşmede de öyle olacaktır. İmzayı beraber atacağız" diye konuştu.
SENDİKANIN ZAM TALEBİ NE?
Temsilciler kurulunda hazırlanan toplu iş sözleşmesi taslağına göre sendika yönetimi günlük brüt ücretleri 300 ile 350 lira arasında değişen 4 farklı grupta çalışan işçiler için ilk 6 ay için yüzde 75 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için de TÜFE oranında zam ve artı yüzde 3 refah payı talep etti.