Büyükşehir’de grev çanları... 8 saatlik zirvede teklife ret!

GREV KAPIDA

Öte yandan TİS görüşmesinde son 60 günlük süreç geçtiğimiz günlerde başladı. Bu süreçte taraflar anlaşmaya varamazsa sendika bu 60 günlük süre içinde belirlediği bir tarihte greve gidebilecek. Sendikanın greve gitmesi durumunda toplu ulaşımdan park bahçelere kadar birçok alanda görev yapan İZELMAN işçileri iş bırakacak, dolayısı ile İzmir'de birçok hizmet aksayacağından günlük hayat da durma noktasına gelecek.

"TEKLİFİ CİDDİYE ALMADIK"

Görüşme sonrası işçilere açıklama yapan Genel İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal geriye ücret pazarlığı kaldığını belirterek "Ben verilen teklifi ciddiye almıyorum. Bu saatten sonra görüşeceğimiz çok bir madde kalmadı. Biz zam teklifinin üzerine yorum bile yapmadık. Değerlendirmeye bile almadık. 'Toplu sözleşme bitti' söylemlerinden uzak durun. Sözleşme biterse bunu çıkar açıklarız. Bundan kaçınmayız" dedi.