CHP’li başkan sahtecilikten yeniden yargılanacak

İzmir'de CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın da aralarında olduğu 5 sanık hakkında açılan "görevi kötüye kullanmak" ve "resmi belgede sahtecilik" davasında verilen beraat kararı Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Dosya İstinaf tarafından yeniden İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilirken, 5 sanık tekrar hâkim karşısına çıkacak. Erdoğan, kanunen yasak olmasına rağmen kilit parke yapım işi ihalesini 2019'da CHP'li meclis üyesi Sercan Sefer Çiğdemoğlu'nun ortağı olduğu şirkete verip şirkete haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor. CHP'li Erdoğan ve diğer sanıklar şirkete ödemenin yanlışlıkla yapıldığını öne sürmüştü. Daha sonra ise iş Gölkent isimli başka bir firmaya yaptırılmış gibi geçmişe yönelik evrak hazırlandığı ve ödemenin bu firmaya yapıldığı ileri sürülmüştü.