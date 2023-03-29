Erdoğan’ın aday olma hakkı var

Başkan Erdoğan'ı sandıkta yenemeyeceğini anlayan muhalefet, adaylığına itirazda bulunarak yeni bir tartışma başlattı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), muhalefetin itirazlarını yarın ele alması bekleniyor. Bu gelişmeyi değerlendiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi: "Bu siyasi tartışma olarak yürüyor, hukuki tartışma değil. Anayasa 101. madde en fazla 2 kez seçileceği maddesi 30 Nisan 2018'de yürürlüğe girmiştir. Karşı görüşleri okumadan görüş açıklıyorsunuz ayıptır. Binlerce avukat 'Aday olabilir' diyor. Hukukta kural şudur: Yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Erdoğan bir defa aday olmuş, seçilmiştir. 14 Mayıs ikinci seçimdir, üçüncü değildir. Aday olması için istisna hükme ihtiyaç yok. 30 Nisan 2018'den sonra iki kere aday olabilir hakkı tanınmıştır.