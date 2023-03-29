Erzincan’da kuvvetli rüzgar etkili oldu! Minare yıkıldı, okulun çatısı uçtu

Meteorolojinin kuvvetli rüzgâr uyarısında bulunduğu Erzincan'da sabah saatlerinde fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle Yunus Emre Mahallesinde bulunan Akşemsettin Camisinin minaresi yıkılarak caminin bahçesindeki ağaçların üzerine devrildi. Camide sabah namazını kılan vatandaşların kısa bir süre çıkması faciayı önledi.
Cami cemaatinden Gökhan Yılmaz, "Camide sabah namazını kıldık. Cemaat 5- 10 dakika önce çıktı. Biz caminin içerisindeyken büyük bir gürültüyle ses geldi. Dışarı çıktık fırtınanın minareyi yıktığını gördük. Allah'tan vatandaşlar kısa bir süre önce camiden ayrılmıştılar" dedi.