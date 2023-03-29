“HDP’ye teslim oldular” dedi, istifa etti

MIllet ittifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kol kola girmesine isyan eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti. Ağıralioğlu, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmazını arz ederim" ifadelerini kullandı. Ağıralioğlu, bir TV kanalında İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener ile görüşüp hellaleştikten sonra istifa edeceğini açıkladı. Ancak partiye yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Akşener ile Ağıralioğlu arasında herhangi bir görüşme gerçekleşmeyeceği öğrenildi. Ağıralioğlu'nun bugün tarihli istifa dilekçesini partiye gönderdiği belirtildi.Geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu için "Adaylığının dayatılmasına karşıyız" çıkışıyla dikkat çeken Ağıralioğlu, milletvekili aday adaylığına başvuru yapmayacağını, Kılıçdaroğlu'na da oy vermeyeceğini açıklamıştı. Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini tek tek sıralayan Ağıralioğlu, "HDP'ye teslim oldular. Terörün olduğu yerde biz olmayız.Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim, Kemal Bey'in adaylığında mutabakatın ihlal edilmesine itiraz ediyorum. Ben adaylık sürecinden bütün usulsüzlükleri reddediyorum. Güçlendirilmiş Parlamenter sistem diyerek yola çıkıldı, güçlendirilmiş, iyileştirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu" demişti.